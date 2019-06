Στους Κινγκς ο Μαρίνκοβιτς (pics & vids)

Οι Πέτζα Στογιάκοβιτς και Βλάντε Ντίβατς διάλεξαν στο Νο60 του draft τον 19χρονο συμπατριώτη τους, ο οποίος αγωνίζεται στα γκαρντ.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μαρίνκοβιτς αγωνίστηκε στην Παρτίζαν, έχοντας κατά μέσο όρο 12.2 πόντους και 3.8 ριμπάουντ στην Αδριατική Λίγκα.

Kings Select Justin James and Vanja Marinkovic in the Second Round of 2019 NBA Draft » https://t.co/SLzScLPm8K pic.twitter.com/CAaVVUtLKq

The @SacramentoKings select Vanja Marinković with the No. 60 pick in the 2019 #NBADraft! pic.twitter.com/f4v728Jtmf

— NBA TV (@NBATV) 21 Ιουνίου 2019