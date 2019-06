Η μεγάλη έκπληξη του draft: Έμεινε εκτός ο Τάκο Φολ! (pic)

Πριν από το ΝΒΑ draft, ο ύψους 2.31μ Τάκο Φολ έδειχνε να τα πηγαίνει εξαιρετικά και να έχει εντυπωσιάσει ομάδες με τα προσόντα του, ενώ και οι Σίξερς είχαν ενδιαφερθεί για εκείνον.

Το draft, όμως, έγινε και ο 19χρονος παίκτης από το κολέγιο UCF Knights έμεινε εκτός, καθώς καμία ομάδα δεν τον επέλεξε ούτε στον α' ούτε στον β' γύρο της διαδικασίας.

Επόμενο βήμα είναι η συμμετοχή σε Summer League, για να μπορέσει να πείσει έναν σύλλογο να επενδύσει πάνω του.

You want Tacko Fall on your squad? pic.twitter.com/BzBs5bqrB2

— theScore (@theScore) 21 Ιουνίου 2019