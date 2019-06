Οι Ουίζαρντς, επέλεξαν στο Νο. 9 τον Ρούι Χατσιμούρα και με αυτό τον τρόπο του έδωσαν την ευκαιρία να γράψει ιστορία!

Ο Ασιάτης μπασκετμπολίστας, έγινε ο πρώτος Ιάπωνας που επιλέχθηκε ποτέ στον πρώτο γύρο του Draft κάτι που θα θυμάται για όλη του τη ζωή, πόσο μάλλον από την στιγμή που βρέθηκε και στην πρώτη δεκάδα!

The 1st Japanese-born player to be drafted in the 1st round of the #NBADraft... @rui_8mura! pic.twitter.com/xn1VUOJf97

— NBA Draft (@NBADraft) June 21, 2019