Το Νο. 1 του φετινού Draft είναι ο Ζάιον Ουίλιαμσον, ο οποίος επιλέγει από τους Πέλικανς.

Ο 19χρονος PF/C δήλωσε εμφανώς συγκινημένος στην κάμερα: «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς τη μητέρα μου, έκανε τα πάντα για μένα».

"I wouldn't be here without my mom. She did everything for me."

What a moment for Zion Williamson, who shed tears after being drafted No. 1 overall. #NBADraft pic.twitter.com/WBVSRPr04K

— SportsCenter (@SportsCenter) June 20, 2019