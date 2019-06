Το Νο. 1 του φετινού Draft είναι ο Ζάιον Ουίλιαμσον, ο οποίος επιλέγει από τους Πέλικανς.

Ο 19χρονος PF/C δήλωσε στην κάμερα: «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς τη μητέρα μου, έκανε τα πάντα για μένα» και ξέσπασε σε κλάματα, με την μητέρα του επίσης να μην κρατά τη συγκίνησή της.

"I wouldn't be here without my mom. She did everything for me."

What a moment for Zion Williamson, who shed tears after being drafted No. 1 overall. #NBADraft pic.twitter.com/WBVSRPr04K

— SportsCenter (@SportsCenter) June 20, 2019