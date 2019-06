Ζάιον: «Ο Τζόρνταν ήταν... δολοφόνος σε επίθεση και άμυνα» (vid)

Για τον GOAT μίλησε ο Ζάιον Ουίλιαμσον λίγο πριν το draft.

O αστέρας του Duke στάθηκε στον Μάικλ Τζόρνταν και τα εκπληκτικά πράγματα που έκανε και στις 2 πλευρές του παρκέ.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν... δολοφόνος σε επίθεση και άμυνα», ήταν τα λόγια του Ζάιον στο ΝΒΑ ΤV.

Kαι λίγα λές Ζάιον, ο ηγέτης των Μπουλς ήταν μια κατηγορία μόνος του.

“Michael Jordan was obviously an assassin on offense but he was an assassin on defense.” - Zion Williamson

