Έμεινε στους Πέλικανς ο Όκαφορ (pic)

Λίγες ώρες πριν το draft και την επιλογή του Ζάιον Ουίλιαμσον εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι Πέλικανς κράτησαν ένα σημαντικό παίκτη στο ρόστερ τους.

Οι... πελεκάνοι έκαναν χρήση της option και έτσι κράτησαν τον φόργουορντ στη Νέα Ορλεάνη.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Οκαφόρ είχε 8.2 πόντους και 5.1 ριμπάουντ.

Στους Πέλικανς θα παίζουν τη νέα σεζόν και οι Ίνγκραμ, Χαρτ και Μπολ, οι οποίοι ήταν τα ανταλλάγματα του Άντονι Ντέιβις.

Pelicans are picking up Jahlil Okafor’s team option for the 2019-2020 season, league sources tell ESPN. The New Orleans staff is impressed by the way Okafor has reworked his body and the improvements he’s made on the defensive end of the floor.

— Malika Andrews (@malika_andrews) 20 Ιουνίου 2019