To ESPN έκανε ban τον ΛαΒάρ Μπολ!

Ο ΛαΒάρ Μπολ ποτέ δεν σταματά να μας απασχολεί με τα όσα κάνει.

Ο πατέρας του Λόνζο έκανε ένα... περίεργο σχόλιο στην δημοσιογράφο Molly Qerim, αφού χρησιμοποίησε «you can switch gears with me anytime» (μπορείς να αλλάξεις ή να γυρίσεις τους διακόπτες μαζί μου όποτε θες).

Ο Μπολ κατηγορήθηκε για σεξιστικό σχόλιο και έτσι το ESPN έκανε ban στον ΛαΒάρ για αυτό τον λόγο.