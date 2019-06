Ουόριορς: Σε συζητήσεις με Ντουράντ για την ανταλλαγή του (pic)

Η σεζόν δεν πήγε όπως περίμεναν οι Ουόριορς, οι οποίοι έχασαν το πρωτάθλημα από τους Ράπτορς και είδαν τους Κέβιν Ντουράντ και Κλέι Τόμπσον να τραυματίζονται σοβαρά.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Ουίντχορστ, οι πολεμιστές συζητούν με τον KD για ένα σενάριο sign and trade.

Δηλαδή αρχικά να υπογράψει νέο συμβόλαιο με το Γκόλντεν Στέιτ και στη συνέχεια να δοθεί ανταλλαγή.

Για τον σταρ των Ουόριορς ενδιαφέρονται έντονα οι Κλίπερς με τους Νετς.

Πάντως ο ΚD πιθανότατα θα χάσει όλη τη σεζόν.

The Golden State Warriors and Kevin Durant have reportedly discussed a sign & trade scenario, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/UdNS4Kxaai

— NBA Central (@TheNBACentral) 20 Ιουνίου 2019