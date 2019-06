Αποχωρεί και ο Μπέινς από τους Σέλτικς (pic)

Συγκεκριμένα το συμβόλαιο του Αυστραλού σέντερ ανέρχεται στα 5,4 εκατομμύρια δολάρια και οι Σέλτικς είναι διατεθειμένοι να τον ανταλλάξουν με κάποια draft picks προκειμένου να μην επιβαρύνουν το salary cap.

Από τη στιγμή που θα αποτελέσουν παρελθόν οι Ίρβινγκ και Χόρφορντ, αυτομάτως θα τους δημιουργηθεί χώρος που θα φτάνει τα 23 εκατομμύρια δολάρια.

Boston has offered center Aron Baynes -- $5.4M expiring contract -- into salary cap space elsewhere, league sources tell ESPN. Without Kyrie Irving and Al Horford on the books, moving Baynes without taking back salary could get the Celtics to $23M in space.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 20 Ιουνίου 2019