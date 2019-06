ΝΒΑ draft: Ο Μπιτάτζε ζει το όνειρό του! (vid)

Στην Ευρώπη αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος παίκτης και πλέον ετοιμάζεται να κατακτήσει την Αμερική και το ΝΒΑ.

Ο Γκόγκα Μπιτάτζε προετοιμάζεται για το draft του ΝΒΑ και οι προβλέψεις τον φέρνουν μεταξύ 14ης και 15ης θέσης, οι οποίες ανήκουν σε Σέλτικς και Πίστονς, αντίστοιχα.

Ο ίδιος είναι πολύ χαρούμενος και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε δεν σταμάτησε να λέει πόσο ευλογημένος είναι κι ότι ζει το όνειρό του!

“I’m truly blessed... and living my dream.”

Goga Bitadze checks in from #NBADraft media circuit! pic.twitter.com/88NaJsyY2A

— NBA Draft (@NBADraft) 19 Ιουνίου 2019