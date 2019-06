Μπακς: Έδωσαν Σνελ στους Πίστονς, πήραν Λόουερ (pic)

Τα «ελάφια» έδωσαν τον Τόνι Σνελ και το Νο30 του προσεχούς draft στην ομάδα του Ντιτρόιτ και πήραν τον Τζον Λόουερ.

Με την κίνηση αυτή, η ομάδα του Μιλγούκι εξοικονόμησε 4 εκατομμύρια δολάρια στο salary cup και άλλα 12 για τη σεζόν 2020-21.

Ο Λόουερ, που επιστρέφει στους Μπακς μετά τη σεζόν 2011-12, είχε κατά μέσο όρο φέτος 3.8 πόντους και 2.4 ριμπάουντ.

Bucks trade Tony Snell and the No. 30th draft pick to Pistons for Jon Leuer, per @wojespn pic.twitter.com/DdVQklXEeL

