«Space Jam 2»: Σούπερ σταρς του ΝΒΑ ετοιμάζονται να γίνουν... ηθοποιοί! (pic)

Ο «Βασιλιάς» θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά δεν θα λείψουν κι οι εκλεκτές παρουσίες από δίπλα του!

Όπως έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος Σαμς Τσαράνια, στην ταινία θα πάρουν μέρος και οι Ντέιμιαν Λίλαρντ, Άντονι Ντέιβις και Κλέι Τόμπσον, όπως και τα «αστέρια» του WNBA, Νταϊάνα Ταουράσι και Ενέκα Ογκουμικέ.

Sources: Space Jam 2, starring LeBron James, is expected to feature key roles for Damian Lillard, Anthony Davis and Klay Thompson and WNBA stars Diana Taurasi and Nneka Ogwumike. Several more NBA and WNBA players, including Chiney Ogwumike, are expected to play roles in film.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 20 Ιουνίου 2019