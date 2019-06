Κόρβερ: Σκέφτεται να παίξει άλλα δύο χρόνια μπάσκετ! (pic)

Ο έμπειρος φόργουορντ ήταν ένας από τους τρεις παίκτες που «θυσιάστηκε» από την Τζαζ για το trade του Μάικ Κόνλεϊ και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν αναμένεται να συνεχίσει για άλλα δύο χρόνια.

«Ο Κάιλ Κόρβερ είχε πει ότι μετά το τέλος της σεζόν θα σκεφτόταν την απόσυρση από την ενεργό δράση, αλλά πηγή που ξέρει το τι σκέφτεται, είναι πολύ πιθανόν να αγωνιστεί μία ή και δύο σεζόν ακόμα».

Kyle Korver said after the season that he would mull retirement but one source with knowledge of his thinking said today that Korver, 38, is likely to play another season and maybe even two

— Marc Stein (@TheSteinLine) 19 Ιουνίου 2019