Ο Κόνλεϊ αποχαιρέτησε τους Γκρίζλις: «Το Μέμφις θα είναι πάντα το σπίτι μου» (pic)

Μέσω του λογαριασμού του στο twitter, έγραψε χαρακτηριστικά: «Τι περισσότερο να πω για την πόλη μου. Εσείς με κάνατε αυτό που είμαι σήμερα. Το Μέμφις θα είναι πάντα το σπίτι μου.Ήρθε η ώρα για ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένος και θα δώσω τα πάντα στην Τζαζ και στο Σολτ Λέικ Σίτι».

What more can I say about my city! You guys made me the man I am today! Memphis is home. Always! ..Time for another chapter! Excited to give all I have to The Jazz and Salt Lake City! #LetsGetIt #GodsPlan #takenote

— Mike Conley (@mconley11) 19 Ιουνίου 2019