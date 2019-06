Έμεινε στους Χόρνετς ο Γκιλχριστ

Ο φόργουορντ των Χόρνετς όπως ανέφερε το «Athletic» αποφάσισε να παραμείνει και την επόμενη σεζόν τη Σάρλοτ αντί 13.000.000 δολαρίων.

Ο Μάικλ Κιντ Γκίλχριστ είχε την ευκαιρία να βγει στην αγορά, αλλά αποφάσισε να το κάνει το ερχόμενο καλοκαίρι ώστε να διεκδικήσει ως ελεύθερος παίκτης, ακόμη μεγαλύτερο συμβόλαιο.

Charlotte Hornets forward Michael Kidd-Gilchrist has opted into his $13M player option for the 2019-20 season, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 19 Ιουνίου 2019