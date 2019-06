Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια του Yahoo Sports, η μοναδική περίπτωση για να παραμείνει ο All Star παίκτης στους Χόρνετς, είναι η υπογραφή σε max contract. Στην αντίθετη περίπτωση που η ομάδα της Σάρλοτ προσφέρει κάτι λιγότερο, φαβορί για την απόκτησή του είναι οι Λέικερς και οι Μάβερικς!

We'll be waiting for you to join the Mavs, Kemba Walker. #MFFL #Mavs pic.twitter.com/gcqifmlXRm

— Mavs Nation (@MavsNationCP) 19 Ιουνίου 2019