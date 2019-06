Φέτος δεν τα κατάφεραν οι Ουόριορς, αφού οι Ράπτορς πήραν το 1ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους και τους στέρησαν το three-peat.

Παρόλα αυτά, οι φίλαθλοι των πολεμιστών δεν σταμάτησαν να δείχνουν τη λατρεία τους προς την ομάδα, δημιουργώντας εκπληκτική ατμόσφαιρα στην Oracle Arena σε κάθε ματς.

Δείτε το video του Γκόλντεν Στέιτ για τους φίλους της ομάδας

“We have some of the best fans in the world.”

Thank you, #DubNation pic.twitter.com/ABlzrEZSPX

— Golden State Warriors (@warriors) 18 Ιουνίου 2019