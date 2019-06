Στο workout των Σίξερς ο Ζούσμαν της Μακάμπι (pic)

Περήφανοι για ένα δικό τους παιδί είναι στην Μακάμπι.

Ο Γιοβέλ Ζούζμαν θα προσπαθήσει να κάνει το όνομα του να... ακουστεί στο ΝΒΑ, αφού θα συμμετέχει στο workout των Σίξερς πριν το draft.

Mαζί του και ο Κάιλ Γκάι, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής του Virginia στον δρόμο για τον τίτλο στο NCAA.

.Pre-@NBADraft Workout

Welcome @SirBrooks3, @charliekbrownjr, @JCremo24, @kylejguy5, James Palmer, Jr., and Yovel Zoosman to the Complex! pic.twitter.com/aknjfWeKcu

— Philadelphia 76ers (@sixers) 18 Ιουνίου 2019