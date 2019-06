Προετοιμάζουν τη νέα σεζόν οι Καβς

Το Κλίβελαντ ψάχνει ομάδα για να στείλει τον Κέβιν Λοβ με ανταλλαγή, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολο.

Οι πρωταθλητές του 2016 δυσκολεύονται να βρουν μια ανταλλαγή που συμφέρει και τις 2 πλευρές.

Φέτος ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 18.3 πόντους μέσο όρο.

