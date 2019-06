Μάρεϊ: «Θα διάλεγα τον Μπάρετ και όχι τον Ζάιον» (pic)

Οι Πέλικανς έχουν το Νο.1 του draft και όπως φαίνεται θα πάρουν τον εκπληκτικό Ζάιον Ουίλιαμσον.

Πάντως ο γκαρντ των Νάγκετς, Τζαμάλ Μάρεϊ τόνισε πως ο RJ Μπάρετ είναι πιο ολοκληρωμένος από τον Ζάιον.

«O Oυίλιαμσον έχει επισκιάσει τον Μπάρερ, εξαιτίας όλου αυτού του ντόρου που έχει δημιουργηθεί γύρω του. Ο Ζάιον θα πουλήσει εισιτήρια, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω εγω, θα έπαιρνα τον Μπάρετ», ήταν τα λόγια του στο ESPN.

Jamal Murray thinks that RJ is a “more complete player” than Zion.

“Zion is going to sell tickets. But if it was up to me, I would still take RJ," per @MarcJSpearsESPN pic.twitter.com/Q0OKbR6Qjz

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 18 Ιουνίου 2019