Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα φετινά playoffs.

Το ΝΒΑ έφτιαξε το TOP 10 της postseason και σε αυτό βρίσκεται ο Greek Freak 6 φορές, όντας ο πρωταγωνιστής.

Το κομμάτι του κάνει και ο Καουάι Λέοναρντ που φυσικά έχει πολλά να θυμάται στον δρόμο για τον τίτλο των Ράπτορς.

The BEST 50 PLAYS of the 2019 #NBAPlayoffs! https://t.co/lCOu2eHEHh

— NBA (@NBA) 18 Ιουνίου 2019