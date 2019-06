Χόρφορντ: Βρήκε συμβόλαιο 100 εκατ. δολαρίων που «πάγωσε» τους Σέλτικς! (pic)

Δυσκολεύουν τα πράγματα για παραμονή του Αλ Χόρφορντ στους Σέλτικς. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, ο έμπειρος ψηλός έχει βρει πρόταση για τετραετές συμβόλαιο 100 εκατ. δολαρίων.

Αυτή η εξέλιξη έχει παγώσει τις επαφές με τους Κέλτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον Καπέλα των Ρόκετς.

Φέτος ο παίκτης της Βοστώνης είχε 13.6 πόντους και 6.7 ριμπάουντ ανά ματς.

Μένει να δούμε αν η πρόταση θα τον φέρει μακριά από την ομάδα του Στίβενς.

The belief making the front-office rounds tonight is that Al Horford already knows there’s a four-year contract worth in excess of $100 million waiting out there for him June 30 .. knowledge that led to Horford’s talks with the Celtics dissolving

