Υπέστη διάσειση ο αστυνομικός που τα... έβαλε με τον Ουζίρι

Μετά το τέλος του Game 6 των τελικών ο Μασάι Ουζιρι θέλησε να μπει στο γήπεδο για να πανηγυρίσει, όμως ένας αστυνομικός δεν τον γνώρισε και ζήτησε διαπίστευση.

Τα αίματα άναψαν, με τον πρόεδρο των Ράπτορς να ερευνάται για επίθεση σε αστυνομικό

Μάλιστα σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα ο αστυνομικός έχει υποστεί διάσειση από το περιστατικό

Επιπλέον έχει τραυματιστεί στο σαγόνι σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

#BREAKING: Sheriff's deputy reportedly pushed and struck in the face by a man believed to be a Toronto Raptors executive after Game 6 of the #NBAFinals at Oracle Arena, @ACSOSheriffs says. https://t.co/fobdK9iWEq pic.twitter.com/a4X0IysY5Z

— Kristofer Noceda (@krisnoceda) 14 Ιουνίου 2019