Σέλτικς - Ρόκετς: Συζήτησαν για την ανταλλαγή Καπέλα (pic)

Για τη νέα σεζόν προσπαθούν να δυναμώσουν οι Σέλτικς που θα δουν τον Κάιρι Ίρβινγκ να φεύγει.

Οι Κέλτες θέλουν τον Κλιντ Καπέλα μέσω ανταλλαγής και για αυτό το λόγο συζήτησαν με τους Ρόκετς, οι οποίοι δεν θα έχουν πρόβλημα να δώσουν τον σέντερ τους αν ικανοποιηθούν, αφού τον έχουν διαθέσιμο για trade.

Tη σεζόν που πέρασε ο Καπέλα μέτρησε 16.6 πόντους, 12.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Celtics and Rockets recently "checked in" about potential Clint Capela trade, per @IanBegley pic.twitter.com/XRcSWy4fbL

— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 Ιουνίου 2019