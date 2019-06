Μετά τον Ίρβινγκ φεύγει και ο Χόρφορντ από τους Σέλτικς (pic)

Χαμός στο NBA τις τελευταίες ημέρες. Μετά την είδηση της συμφωνίας των Λέικερς με τους Πέλικανς για ανταλλαγή του Ντέιβις, σειρά παίρνουν οι Σέλτικς, αλλά για όχι και τόσο καλό λόγο. Στους Κέλτες έχουν αρχίσει οι αποχωρήσεις, καθώς μετά τον Κάιρι Ίρβινγκ, παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει και ο Αλ Χόρφορντ. Ένας από τους πλέον χρήσιμους παίκτες για την ομάδα της Βοστώνης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα θα πει όχι στην πρόταση ανανέωσης για τα επόμενα τρία χρόνια και θα συμφωνήσει με άλλη ομάδα για τέσσερα.

Report: Al Horford is no longer discussing a new 3-year deal to stay with the Celtics. He is expected to sign a 4-year free agent contract elsewhere. (via Boston Herald) pic.twitter.com/DIrqsRwlKq

— NBA TV (@NBATV) June 19, 2019