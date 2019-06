Ο Κρις Πολ ζήτησε trade από τους Ρόκετς! (pic)

Όπως ανέφερε το Yahoo Sports οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι τεταμένες και γι' αυτόν τον λόγο ο Κρις Πολ πήγε στο front office των Ρόκετς και απαίτησε να γίνει tade!

Μάλιστα αναφέρει ότι ο Χάρντεν είπε μετά τη σειρά με τους Ουόριορς «ή εγώ ή αυτός» και ότι δεν είχαν ανταλλάξει ούτε μία κουβέντα τους δύο τελευταίους μήνες: «Δεν υπάρχει κανένας σεβασμός. Πρέπει να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο, Ο Κρις δεν σέβεται τον Τζέιμς και ο Τζέιμς δεν σέβεται τη δουλειά του Κρις» ανέφερε πηγή στο Yahoo Sports.

New story: Sources tell @YahooSports Chris Paul wants out of Houston. Relationship with James Harden deemed "unsalvageable": https://t.co/UhHo0gAr8i pic.twitter.com/Txjtrvkeoc

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) 18 Ιουνίου 2019