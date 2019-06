Ζάιον σε Νέα Ορλεάνη, Μόραντ σε Μέμφις και Μπάρετ σε Νέα Υόρκη! (pic)

Σύμφωνα με τον ειδικό του draft, Τζόναθαν Γκίβονι, δεν πρόκειται να υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να βρίσκεται στην κορυφή από τους Πέλικανς, τον Τζα Μόραντ στο νούμερο «2» από τους Μέμφις Γκρίζλις και τον Αρ Τζέι Μπάρετ στο νούμερο «3» από τους Νικς.

Στη συνέχεια η ομάδα της Νέας Ορλεάνης φαίνεται να επιλέγει στο «4» στον Τζάρετ Κούλβερ, οι Καβαλίερς στο «5» τον Ντάριους Γκάρλαντ, οι Σανς στο «6» τον Κόμπι Ουάιτ, οι Μπουλς στο «7» τον ΝτιΆντρε Χάντερ, οι Χοκς στο «8» τον Καμ Ρέντις και στο «10» τον Τζάκσον Χέις, οι Ουίζαρντς στο «9» τον Σεκού Ντουμπούγια.

We're continuing to update the ESPN mock draft with all the latest intel we're hearing from around the NBA, including from the Knicks, New Orleans and Atlanta https://t.co/fjGswZouUZ pic.twitter.com/qFbhOPCjsv

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 18 Ιουνίου 2019