O Χάρισον Μπαρνς επέλεξε την free agency αλλά θα μιλήσει με Κινγκς! (pic)

Ο 27χρονος φόργουορντ είπε «όχι» στα 25,1 εκατομμύρια δολάρια και επέλεξε να βγει στην free agency! Βέβαια αναμένεται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους Κινγκς προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας!

Την είδηση αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

Sacramento Kings forward Harrison Barnes is declining his $25.1M player option and becoming an unrestricted free agent, his agent, Jeff Schwartz of Excel Sports, tells ESPN. Barnes, 27, and Kings are open to exploring a new deal together this summer, sources said.

