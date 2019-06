Χόρφορντ: Free agent για να... παραμείνει στους Σέλτικς! (pic)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο έμπειρος σέντερ είπε «όχι» στα 30,1 εκατομμύρια δολάρια που όριζε το συμβόλαιό του με τους Σέλτικς για τη σεζόν 2019-2020 ωστόσο το γεγονός αυτό δεν προϋποθέτει και αποχώρησή του από τους Σέλτικς.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την ομάδα της Βοστόνης προκειμένου να συζητήσει την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Boston Celtics center Al Horford will not exercise the $30.1M option on his 2019-20 contract and become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Horford and the Celtics both have interest in working toward a new deal in July, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 Ιουνίου 2019