Αρνείται ότι έκανε σεξιστικό σχόλιο σε δημοσιογράφο ο ΛαΒαρ Μπολ (vid)

Η οικογένεια Μπολ και ειδικά ο ΛαΒαρ έχει τον τρόπο να τραβά όλη την λάθος δημοσιότητα. Ο πατέρας του Λόνζο, βρέθηκε σε εκπομπή για να μιλήσει για το trade των Πέλικανς με τους Λέικερς όταν έκανε ένα... περίεργο σχόλιο στην δημοσιογράφο Molly Qerim. Η δημοσιογράφος χρησιμοποίησε την φράση switch gears, που σημαίνει να γυρίσουμε τους διακόπτες, για να αλλάξει θέμα.

Ο Μπολ σε αυτή την φράση απάντησε στην δημοσιογράφο, «you can switch gears with me anytime», κάτι που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι μπορείς να αλλάξεις ή να γυρίσεις τους διακόπτες μαζί μου όποτε θες. Το περιστατικό πήρε όπως ήταν λογικό έκταση με τον Μπολ να αρνείται ότι έκανε σεξουαλικό υπονοούμενο και έδωσε την δική του εξήγηση για την ερμηνεία της φράσης.