Θεότρελος τύπος ανέβηκε σε απίστευτο ύψος για πλάνα της παρέλασης των Ράπτορς! (vid)

Η τρέλα στην χθεσινή βραδιά στο Τορόντο έφτασε σε εξαιρετικά επίπεδα. Όλοι ήταν υπερβολικά χαρούμενοι με τον πρώτο πρωτάθλημα της χώρας και η παρέλαση ήταν μοναδική. Κάποιοι βέβαια έφτασαν στα άκρα, αφού ένας τύπος που παραμένει άγνωστο αν είναι είναι κάποιος ρεπόρτερ ή απλά οπαδός ανέβηκε στον πύργο CN, έναν τσιμεντένιο πύργο τηλεπικοινωνιών και παρατήρησης ύψους 553,33 μέτρων, για να έχει πλάνα της παρέλασης από ψηλά.

Το εγχείρημα του πάντως κόβει την ανάσα και ελπίζουμε να άξιζε.

.@raptors fans really doing ANYTHING for a view of the parade #WeTheNorthDay | @raptors pic.twitter.com/bqDyW98umF

— Sportsnet (@Sportsnet) 17 Ιουνίου 2019