Οι Ράπτορς πήραν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους μετά τη νίκη στο Game 6 επί των Ουόριορς και το ΝΒΑ έφτιαξε το TOP 10 των τελικών.

Ο Σιάκαμ προσπάθησε να πάρει την πρώτη θέση με την καρφωματάρα του, αλλά η κορυφή ανήκει στον Γκριν για το μπλοκ του πάνω στον Κουκ.

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις των τελικών.

The TOP 10 PLAYS of the 2019 #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/4WfvFGrSgM

— NBA (@NBA) 18 Ιουνίου 2019