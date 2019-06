Αστυνομία Τορόντο: «Είναι 4 οι τραυματίες, κανείς δεν κινδυνεύει» (pic)

Πανικό είχαμε στην παρέλαση των Ράπτορς μετά τους πυροβολισμούς.

Αυτό είχε σαν αποτελέσματα τραυματίες, κάτι που χάλασε για λίγο τη γιορτή

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Τορόντο, Μαρκ Σάουντερς τοποθετήθηκε για το θέμα και τονισε πως οι τραυματίες είναι 4, ενώ κανείς από αυτούς δεν κινδυνεύει.

«Δεν είμαι χαρούμενος που υπήρξαν πυροβολισμοί, αλλά δε θα αφήσω αυτό που έγινε, να χαλάσει αυτό το υπέροχο γεγονός»

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

**Update**

-4 victims located

-None of the injuries are life threatening

-3 people arrested

-2 firearms recovered

-Investigators wish any video to assist in investigation

-Please use portal: https://t.co/NGv3aZdlDO

^dh

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 17 Ιουνίου 2019