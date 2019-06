Λάουρι σε φιλάθλους Ράπτορς: «Πήραμε το πρωτάθλημα για εσάς» (vid)

Έζησε αποτυχίες τα προηγούμενα χρόνια, όμως ήρθε η ώρα να ανταμειφθούν οι κόποι τους με το πρώτο του πρωτάθλημα, το οποίο είναι πρώτο και για τους Ράπτορς.

Ο Λάουρι υποκλίθηκε στον κόσμο του Τορόντο στην παρέλαση για τον τίτλο.

«Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους που βρίσκονται εδώ. Δεν θα τα καταφέρναμε, αν δεν ήταν για εσάς παιδιά . Aυτή η ομάδα δούλεψε σκληρά. Θα είναι πάντα τα αδέρφια μου. Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας, εκτιμώ όσα κάνατε για μας», ανέφερε.

"I want to thank all the fans that we have out here... We wouldn't be doing this if it wasn't for you guys." @Klow7 shows the fans love at the @Raptors Championship Parade. #WeTheNorth pic.twitter.com/6vxmahHRG8

— NBA (@NBA) 17 Ιουνίου 2019