Πυροβολισμοί στην παρέλαση των Ράπτορς και πανικός στο Τορόντο! (vid)

Οι Καναδοί γιορτάζουν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους μαζί με τους δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους τους όμως κατά τη διάρκεια της παρέλασης στους δρόμους του Τορόντο έπεσαν πυροβολισμοί και ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος!

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως δυο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά από τους πυροβολισμούς στην Nathan Philip's Square όμως η κατάστασή τους παραμένει σταθερή.

Επίσης οι αρχές προχώρησαν σε δυο συλλήψεις.

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Reports of woman shot

-People running from area

-Police/EMS are on scene

-Unknown what the injuries are#GO112676

^dh

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 17 Ιουνίου 2019