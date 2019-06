Η κραυγή και το show του Γκασόλ στην παρέλαση των Ράπτορς! (vids)

Ο Ισπανός σέντερ αναδείχτηκε πρωταθλητής στο ΝΒΑ για πρώτη φορά στην καριέρα του ενώ μαζί με τον αδελφό του, Πάου έγιναν τα πρώτα αδέλφια στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο που κατακτούν τον τίτλο.

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης των Καναδών, ο Γκασόλ έδωσε... show στο πούλμαν που μετέφερε τους πρωταθλητές!

Marc Gasol and ALL OF TORONTO on another level #WeTheNorthDay | @Raptors pic.twitter.com/izveBTu9Gg — Sportsnet (@Sportsnet) 17 Ιουνίου 2019