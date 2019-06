Κάθε προσδοκία ξεπέρασε ο αριθμός των ανθρώπων που παρακολούθησαν συνολικά την παρέλαση των Ράπτορς.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 2.000.000 κατοίκους της πόλης οι οποίοι πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το πλάνο που ακολουθεί δείχνει πολλά...

It looks like the entire city of Toronto is at the parade

(via @Sportsnet) pic.twitter.com/XYcN2zGPZi

— ESPN (@espn) 17 Ιουνίου 2019