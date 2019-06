Με το τρόπαιο στα χέρια και φανέλα «Στούντεμαϊρ» ο Λάουρι (vids)

Σε τρία πούλμαν χωρίς οροφή, θα επιβιβαστούν παίκτες και προπονητές των πρωταθλητών ώστε να διεξαχθεί η παρέλαση.

Οι πανηγυρισμοί ήδη έχουν ξεκινήσει ενώ ο Κάιλ Λάουρι δεν αφήνει το τρόπαιο από α χέρια του με τίποτα!

Ο γκαρντ των Ράπτος μάλιστα φοράει φανέλα του Ντέιμον Στούντεμαϊρ!

The @raptors board the buses for their 2019 NBA Championship Parade... live on @nbatv, https://t.co/Pqxh2EPubW & the NBA app! pic.twitter.com/TBm8CTNAFQ

— NBA (@NBA) 17 Ιουνίου 2019