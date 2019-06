Χιλιάδες κόσμος 3 ώρες πριν την παρέλαση των Ράπτορς (vids)

Χιλιάδες κόσμος έχει πάρει ήδη θέση κλείνοντας δρόμους για την παρέλαση των πρωταθλητών του NBA.

Οι Ράπτορς με το ανοικτό λεωφορείο θα γυρίσουν τους κεντρικούς δρόμους του Τορόντο για να γιορτάσουν με τους φιλάθλους τους.

Παρά το γεγονός ότι η παρέλαση είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 περίπου, οι δρόμοι είναι ήδη κλειστοί.

When you wait 24 years, what else could you possibly expect? #Raptors #RTZ #Parade pic.twitter.com/sc9bMCoChg

Parade won’t reach this point for at least 3 hours, people already lined up along University pic.twitter.com/6R2QwZQYel

— Momin Qureshi (@Momin680NEWS) 17 Ιουνίου 2019