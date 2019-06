Σιάκαμ για το σπίτι που έδωσαν στον Λέοναρντ: «Που είναι το δικό μου σπίτι;» (vid)

Ο Πασκάλ Σιάκαμ ζει το όνειρο του μαζί με τους υπόλοιπους Ράπτορς και ρωτήθηκε για το τι πρέπει να γίνει για να μείνει ο Λέοναρντ στο Τορόνο. Ο 25χρονος απάντησε με χιούμορ στα όσα... τρελά ακούγονται για τον συμπαίκτη του και βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει και ένα σπίτι.

«Πέρα από τα δωρεάν εστιατόριο που μπορεί να πάει να φάει, άκουσα ότι πήρε ένα σπίτι ή ότι κάποιος του έδωσε ένα σπίτι. Εμένα που είναι το δικό μου σπίτι;»

"I even heard [Kawhi] got a house, or someone gave him a house or something. I mean, where's my house at?"

—Pascal Siakam on convincing Kawhi to stay in Toronto pic.twitter.com/PSOUFztupk

