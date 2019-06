Η αλήθεια είναι πως ο Ράσελ Ουέστμπρουκ γιόρτασε λίγο διαφορετικά την Παγκόσμια Ημέρα πατέρα. Συγκεκριμένα πήγε μαζί με τον πατέρα του στο προπονητικό κέντρο των Θάντερ με τον μπαμπά να κάνει alley-oop και τον γιο να καρφώνει με δύναμη στο καλάθι.

Father son

Russ threw down some alley-oops from his dad #FathersDay pic.twitter.com/JLzz10p9NL

— SportsCenter (@SportsCenter) June 16, 2019