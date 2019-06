Ο Νικ Νερς επιβεβαίωσε για την εθνική Καναδά! (pic)

Για νέες... περιπέτειες ετοιμάζεται ο 51χρονος προπονητής, μετά την κατάκτηση του ΝΒΑ με τους Ράπτορς.

Όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του, θα αναλάνει την εθνική Καναδά και θεωρεί πως είναι μια εμπειρία που θα τον κάνει καλύτερο κόουτς.

Για την ιστορία, ο Ρόουαν Μπάρετ που είναι ο GM της εθνικής Καναδά, είχε παίξει μπάσκετ στην Ελλάδα με τη φανέλα της Δάφνης, ενώ είναι πατέρα του Αρ Τζι Μπάρετ, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στο ΤΟΡ-3 του φετινού draft στο ΝΒΑ.

Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Σενεγάλη, την Λιθουανία και την Αυστραλία στον 8ο Όμιλο.

Nick Nurse confirms that he’s finalizing a deal to become the next head coach of the Canadian men’s national team. pic.twitter.com/OEAYllQZnH

— Yahoo Sports Canada (@YahooCASports) 16 Ιουνίου 2019