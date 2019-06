Ο Ντέιβις θα καθορίσει και το... max συμβόλαιο των Λέικερς σε άλλον παίκτη (pic)

Όπως ανέφερε και ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, εάν και εφόσον ο Ντέιβις απαρνηθεί το bonus του trade ύψους 4,1 εκατομμυρίων δολαρίων, τότε θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου και οι Λέικερς θα έχουν 32,5 εκατομμύρια δολάρια να διαθέσουν για την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη.

Όμως εάν και εφόσον δεν συμβεί κάτι τέτοιο, το trade θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιουλίου και θα αφήσει στους Λέικερς 23,7 εκατομμύρια...

If Pelicans and Lakers waited until July 30 to complete trade, Lakers could’ve had $32.5M in cap space --- enough to pursue a max level free agent. By waiting 30 days, Lakers would be acting like a team over the cap and thus allowed to use 4th overall pick in draft as salary. https://t.co/BdKtxFtvai

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 16 Ιουνίου 2019