Mακάμπι σε Ράπτορς: «Έχουμε μόνο 104 τίτλους παραπάνω από εσάς!» (vid)

Εξαιρετικό είναι το κλίμα στην Μακάμπι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι Ισραηλινοί μαζεύτηκαν για να δουν το Game 6 των τελικών του ΝΒΑ, εκεί όπου οι Ράπτορς νίκησαν τους Ουόριορς και κατέκτησαν τον τίτλο.

Μάλιστα την παράσταση έκλεψε το φοβερό τρολάρισμα τους προς την ομάδα του Καναδά

«Τώρα έχουμε μόνο 104 τίτλους παραπάνω από τους Ράπτορς», έγραψαν στο twitter.

After winning the championship & celebrating with the fans, Maccabi players went together to watch the @NBA finals game 6. Now we have only 104 titles more than the @Raptors pic.twitter.com/l4HHNBEmmv

