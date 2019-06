Μάτζικ: «Ο ΛεΜπρόν θα έχει ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπο του» (pic)

Πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τον προεδρικό θώκο των Λέικερς, σοκάροντας πολλούς.

Ο θρύλος των λιμνάνθρωπων, Μάτζικ Τζόνσον σχολίασε την μετακόμιση του Άντονι Ντέιβις στο Λος Άντζελες και ανέφερε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα έχει ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπο του.

«Σπουδαία δουλειά από την ιδιοκτήτρια, Τζίνι Μπας που έφερε τον Άντονι Ντέιβις στους Λέικερς. Οι Λέικερς επιστρέφουν στο κυνήγι του τίτλου. Συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό. Ξέρω πως ο Λεμπρόν έχει ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπο του τώρα. Το αγαπώ αυτό»..

Great job by Owner Jeanie Buss bringing Anthony Davis to the Lakers! Laker Nation, the Lakers are back in a championship hunt! Congratulations to the entire organization. I know LeBron James has a big smile on his face. I’m loving this!!

