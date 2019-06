Ίνγκραμ - Χαρτ: Χαρούμενοι και... ανακουφισμένοι που έφυγαν από τους Λέικερς (pic)

Ο Άντονι Ντέιβις συνεχίζει την καριέρα του στους Λέικερς, ενώ δύο που θα κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο και θα πάξουν στους Πέλικανς είναι οι Μπράντον Ίνκγραμ και Τζος Χαρτ.

Μετά την σπουδαία ανταλλαγή, οι δυο τους με ανάρτηση στα social media έδειξαν την χαρά τους που έφυγαν από τους... λιμνάνθρωπους. Ήταν δύο από τους παίκτες που συμμετείχαν στο σίριαλ των προηγούμενων μηνών με την ανταλλαγή Ντέιβις, η οποία τότε δεν είχε ολοκληρωθεί.

Πλέον καλούνται να ανεβάσουν τους Πέλικανς, οι οποίοι θα διαλέξουν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και τον Ζάιον Ουίλιαμσον στο draft, κατεβάζοντας κατά πολύ τον μέσο όρο ηλικίας, αφού στη Νέα Ορλεάνη μαζί τους θα είναι και ο Λόνζο Μπολ.

Δείτε τις αντιδράσεις τους

Josh Hart and Brandon Ingram had the same reaction to getting traded. pic.twitter.com/Bsop8d1pld

— Sporting News (@sportingnews) 15 Ιουνίου 2019