ΛαΒάρ για ανταλλαγή Λόνζο: «Xειρότερη κίνηση ever των Λέικερς, δεν θα ξαναπάρουν τίτλο» (vid)

Ο Λόνζο Μπολ ήταν ένα από ανταλλάγματα για την μετακίνηση του Άντονι Ντέιβις στους Λέικερς, κάτι που έκανε έξαλλο τον πατέρα του, ΛαΒάρ.

Ο ιδιοκτήτης της αθλητικής εταιρίας, Big Baller Brand ανέφερε πως αυτή η κίνηση είναι η χειρότερη ever για την ομάδα του Λος Άντζελες, ενώ πρόσθεσε πως δεν θα ξαναπάρει τίτλο.

Εγγυώμαι πως αυτή ήταν η χειρότερη κίνηση στην ιστορία των Λέικερς. Δεν θα ξαναπάρουν πρωτάθλημα. Το εγγυώμαι. Θα το μετανιώσουν. Θα το διασκεδάσω. Θα καταστραφούν, αλλά τουλάχιστον ο γιος μου πρόλαβε να φύγει»

Πάντως από την άλλη ο ΛεΜπρόν κάνει πάρτι που θα έχει συμπαίκτη τον Ντέιβις.

LaVar Ball on the Lakers trading Lonzo Ball: ‘I guarantee... it will be the worst move the Lakers ever did in their life and they will never win another championship. Guarantee it.” pic.twitter.com/Q1pxopsEdP

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) 16 Ιουνίου 2019