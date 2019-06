Σέλτικς: Κράτησαν Τέιτουμ και «άνοιξαν τον δρομο» για Ντέιβις στους Λεικερς (pic)

Τους τελευταίους μήνες Λέικερς και Σέλτικς ήταν τα φαβορί για την απόκτηση του Άντονι Ντέιβις.

Τελικά οι λιμνάνθρωποι κέρδισαν τη μάχη και έβαλαν δίπλα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς ένα εκπληκτικό παίκτη που θεωρείται top στο είδος του στη λίγκα.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, σε αυτό βοήθησαν και οι Σέλτικς, οι οποίοι αρνήθηκαν να βάλουν στις διαπραγματεύσεις τον Τζέισον Τέιτουμ, κάτι που οι Πέλικανς είχαν σαν προυπόθεση για την πραγματοποίηση της ανταλλαγής.

Έτσι οι Κέλτες... έστρωσαν τον δρόμο στους αιώνιους αντιπάλους τους, οι οποίοι δυναμώνουν πολύ στη ρακέτα.

Η Βοστώνη εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα δει τον Ίρβινγκ να φεύγει το καλοκαίρι, κάτι που έπαιξε ρόλο και στην παραμονή Τέιτουμ.

