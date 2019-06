Το φετινό πρωτάθλημα του NBA ήταν από τα πλέον εντυπωσιακά και σίγουρα το πιο ιστορικό, καθώς για πρώτη φορά την κούπα σήκωσε ομάδα που δεν ήταν από τις ΗΠΑ. Οι Ράπτορς πήραν το βαρύτιμο τρόπαιο ανεβάζοντάς το στον Καναδά, σε μια σειρά με πλούσιο θέαμα, όπως θα δείτε και από το top-10 των κοψιμάτων.

Watch the TOP BLOCKS of the #NBAFinals! #Mobil1Blocks pic.twitter.com/xHC2r0syWu

— NBA (@NBA) June 15, 2019